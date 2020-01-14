حسين زين يشارك باجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالإمارات

كتب- مصطفى علي:

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، باجتماعات الدورة العادية الـ94 للجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي خلال الفترة من 14-15 يناير الجاري، وذلك ضمن اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي يستضيفه نادي دبى للصحافة بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

كما يشارك زين باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب نيابة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام حيث يعقد يوم 16 يناير الجاري.

وتناقش الاجتماعات العديد من البنود بجدول أعمالها ومنها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة التحديات والتطورات التى تشهدها المنطقة العربية ومواكبة المستجدات الحديثة فى الإعلام ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومناقشة مدونة سلوك وميثاق شرف اعلامي للالتزام بقواعد ومعايير ومبادئ مهنة الإعلام.

كما تناقش مسارات التنمية فى المؤسسات الإعلامية والخروج بتوصيات تهدف إلى تفعيل العمل الإعلامي العربي والتنسيق الدائم بين الدول العربية الأعضاء فى مختلف مجالات التعاون.

وتتزامن الاجتماعات مع اختيار مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.