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اليوم.. السياحة والآثار تحتفل بعيد الأثريين الـ14

02:39 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
اليوم.. السياحة والآثار تحتفل بعيد الأثريين الـ14

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

تحتفل وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بعيد الأثريين الـ14 بحضور وزير السياحة والآثار ونخبة من الوزراء والسفراء والأثريين، في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير.

وتبدأ الاحتفالية بكلمة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يعقبها تكريم عددٍ من الرموز التي شاركت في إثراء العمل الأثري خلال الأعوام السابقة من الأثريين والمرممين العاملين بوزارة الآثار، والذين ساهموا بالجهد والعمل الدؤوب في العمل الأثري وأعمال الترميم لمختلف الآثار المصرية والإسلامية.

كما سيتم الإعلان عن جائزة الدكتور زاهي حواس، لأفضل أثري وحفّار ومرمم من وزارة الآثار لعام 2019، والتي سبق وأعلنت عنها الوزارة، حيث سيتم إهداء كل من الفائزين جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري.

خالد العناني دار الأوبرا المصرية وزارة السياحة عيد الأثريين
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