مدير بحوث الأمصال يكشف إجراءات المعهد لمواجهة أمراض البقر والدواجن

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كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن المعهد أنشئ عام 1903، لإنتاج المستحضرات الحيوية من لقاحات وأمصال، وإجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بها.

وأشار خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة للمعهد، اليوم الاثنين، أن رؤية المعهد تتمثل في تطوير وتحديث الأقسام البحثية، وإمدادها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، للحصول على منتج عالي الجودة، طبقاَ للبروتوكولات العلمية العالمية، وللوفاء باحتياجات البلاد من المستحضرات الحيوية البيطرية، والتصدير إلى الدول المختلفة.

وأشار مدير المعهد إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تتمثل في:

- القضاء على مرض الطاعون البقري ومرض طاعون الخيل.

- إنتاج لقاحات للسيطرة على أمراض " الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، والحمى الثلاثة أيام، ومرض النزف الفيروسي في الأرانب، وطاعون المجترات الصغيرة، ومرض جدري الجمال"، بمجرد ظهور وباء لها.

- السيطرة على مرض الكوليرا والكوريزا فى الدواجن.

- إنتاج لقاحات للسيطرة على أنفلونزا الطيور.

- تطوير وتحديث أقسام المعهد من خلال خطة طموحة شملت الأجهزة والمباني بمستوى الآمان الحيوي الثالث ( لقاح الحمى القلاعية ولقاح أنفلونزا الطيور ).