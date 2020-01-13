عبدالعال ينتقد غياب الوزراء عن المشاركة في الجلسات

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقاده للحكومة بسبب تغيب وزير قطاع الأعمال، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة، قرض لصالح تطوير شركات قطاع الأعمال.

وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن هذا الأمر المتعلق بغياب الوزراء، عن المشاركة في جلسات البرلمان، لن يستقيم لا سيما أن الحكومة تلقت أكثر من إنذار في وقت سابق، مشددا على أنه يتعين حضور أي وزير مسئول عن قضية يناقشها المجلس.

وتابع: "مشاركة وزير المالية باعتباره المسئول عن القرض لا يكفي، وكان يجب حضور قطاع الأعمال، لأن القرض لإعادة هيكلة الشركات: " كنا عايزين نسمع وجهة نظر الوزير في التطوير ورفع كفاءة الشركات".

وانتقد النائب كمال أحمد تغيب وزير قطاع الأعمال عن جلسة البرلمان، مؤكدا أن الوزير يستهين بنا ويستهين بالوطن ومقدراته واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.