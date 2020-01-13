أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 وفاة السلطان قابوس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

عبدالعال ينتقد غياب الوزراء عن المشاركة في الجلسات

04:09 م الإثنين 13 يناير 2020
عبدالعال ينتقد غياب الوزراء عن المشاركة في الجلسات

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقاده للحكومة بسبب تغيب وزير قطاع الأعمال، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة، قرض لصالح تطوير شركات قطاع الأعمال.

وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن هذا الأمر المتعلق بغياب الوزراء، عن المشاركة في جلسات البرلمان، لن يستقيم لا سيما أن الحكومة تلقت أكثر من إنذار في وقت سابق، مشددا على أنه يتعين حضور أي وزير مسئول عن قضية يناقشها المجلس.

وتابع: "مشاركة وزير المالية باعتباره المسئول عن القرض لا يكفي، وكان يجب حضور قطاع الأعمال، لأن القرض لإعادة هيكلة الشركات: " كنا عايزين نسمع وجهة نظر الوزير في التطوير ورفع كفاءة الشركات".

وانتقد النائب كمال أحمد تغيب وزير قطاع الأعمال عن جلسة البرلمان، مؤكدا أن الوزير يستهين بنا ويستهين بالوطن ومقدراته واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.

على عبدالعال مجلس النواب وزير قطاع الأعمال الجلسة العامة

الخبر التالى:

مهام للقوات الجوية والمنطقة الغربية والمظلات.. فيديو جديد للمناورة قادر 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان