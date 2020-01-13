للفقراء والأرامل وذوي الإعاقة.. 6 شروط للحصول على إعانات الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تقديم مساعدات عينية ومادية للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الهمم، بعد استيفاء الشروط والأوراق الخاصة بالمتقدمين.

وتقدم الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بالوزارة، المساعدات العينية والمادية على 4 دفعات في العام "عيدي الفطر والأضحى والفصلين الدراسيين الأول والثاني"، وتحدد إدارة البر حجم المساعدات عن طريق بحث اجتماعي يجريه الباحثين الاجتماعيين العاملين بالوزارة، وإدارات البر في المديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتقدم وزارة الأوقاف، إعانات في حالات الوفاة والطلاق والزواج "شريطة ألا يمر على قسيمة الزواج أكثر من 6 أشهر"، وتتراوح إعانة الزواج بين 3000 و3500 جنيه.

وتقدم وزارة الأوقاف، كل دفعة إعانات تصرفها للمحتاجين والفقراء تبلغ 6 ملايين جنيه، بما يعادل 24 مليون جنيه سنويًا، ومساعدات عينية تصل إلى 300 مليون جنيه مممثلة في "مبادرات سكن كريم ونور حياة وتبرعات لصندوق المعاقين".

وأتاحت الوزارة التقديم للحصول على مساعدات عينية بإدارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1- ألا يكون حاصلًا على معاش " تكافل وكرامة".

2- عدم امتلاكه حيازة زراعية.

3- تقديم بحث اجتماعي لإدارة الأوقاف التابع لها يفيد باستحقاقه للإعانات.

4- ألا يمر 6 أشهر على قسيمة الزواج للراغبين في الحصول على إعانة زواج.

5- إحضار شهادة الوفاة بالنسبة لإعانات الوفاة.

6- إحضار قسيمة الطلاق للراغبين في الحصول على إعانة طلاق.

وعلى الراغبين في الحصول على إعانة من الأوقاف، التوجه إلى إدارة الأوقاف التابعين لها، ومعهم الأوراق الخاصة بالحصول على الإعانة.