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"مستقبل وطن" يفتح تحقيقًا في واقعة صور البطاطين

12:36 ص الإثنين 13 يناير 2020
"مستقبل وطن" يفتح تحقيقًا في واقعة صور البطاطين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لـ"مصراوي"، إن الحزب فتح تحقيقًا في واقعة نشر صور مؤتمر الحزب، أثناء توزيع بطاطين، ووضوح صور متلقي التبرعات، مشيرًا إلى إن التحقيق سيأخذ مساره في هذا الأمر الذي وصفه بالمرفوض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، صورًا لبعض أعضاء حزب "مستقبل وطن"، أثناء توزيعهم بطاطين، على عدد من المواطنين من محدودي الدخل، منتقدين استغلال الحزب لحاجة البعض، وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل.

حزب مستقبل وطن حملة البطاطين عصام هلال

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