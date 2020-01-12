عبدالعال عن أزمة ليبيا: السياسة أولًا.. لكن الجيش جاهز لأي مخاطر

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، لكن إذا تطورت الأمور للمساس بأمنها القومي فلمصر قوتها وذراعها الطويلة.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الحلول العسكرية في سوريا واليمن، وحتى الآن لا يزال البحث جارياً عن الحل السياسي، موضحًا أن مصر سبق أن دعت كل القيادة الليبية بمن فيها فايز السراج وطرحت حلا سلميا للمشكلة.

وتابع: "مصر تخشى من التدخلات الخارجية لأنها قائمة على المصالح وليست لصالح أوطاننا العربية، إلا أن بعض القيادات وعلى رأسهم السراج تم اختطافهم من الجماعات الإرهابية في طرابلس، وهو لا يزال أسيرا لهذه الجماعات ثم لجأ إلى الطرف التركي الذي يشعل الخلافات في المنطقة".

وشدد عبدالعال على أن مصر كانت تضغط من أجل الحل السلمي في ليبيا وأن وزراء خارجية خمس دول (مصر وقبرص وفرنسا وإيطاليا واليونان) اجتمعوا في مصر مؤخرا للبحث عن الحل السلمي، كما أجرت مصر اتصالات بالعديد من الدول لإيجاد حل سلمي للمشكلة الليبية.

ونوه عبدالعال بأنه حضر اجتماع مجلس الأمن القومي، ولمس فيه متابعة دقيقة للموقف، ولكل ما يتم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، مضيفًا: "ليس هناك قلق على الإطلاق، كل ما نتمناه أن هذه الأزمة تنتهي، ويعود الجميع إلى العقل والرشد".

ووجه عبدالعال رسالة إلى الشعب المصري قائلًا: "أنتم في أيدٍ أمينة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تجاه أي استشعار لأي خطورة تمس الأمن القومي المصري".