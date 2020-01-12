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الأحد.. وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسوان

12:05 ص الأحد 12 يناير 2020
الأحد.. وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسوان

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب - محمد نصار:

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، محافظة أسوان، لافتتاح فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمبادرة (مصر بكم أجمل)، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن المقرر أن يوزع سعفان عقود تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة، واستيفاء نسبة 5% في منشآت القطاع الخاص بأسوان خلال احتفالية تنظمها وحدة تشغيل المعاقين بالمديرية.

كما تنظم إدارة المرأة والطفل معرضا للمشغولات اليدوية بالتعاون مع القنصلية السودانية بالمحافظة تحت عنوان "بنات النيل" ، إضافة إلى تنظيم حفل تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية.

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