أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"القاهرة الجديدة": تخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض مناطق التجمع الخامس

08:45 م السبت 11 يناير 2020
"القاهرة الجديدة": تخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض مناطق التجمع الخامس

جمال طلعت، مساعد نائب المجتمعات العمرانية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تخفيض ضغوط المياه في بعض المناطق بالتجمع الخامس.

وأكد طلعت، في بيان له اليوم السبت: "نظرًا لوجود كسر مفاجىء في أحد خطوط الري، بشارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، سنضطر آسفين لتخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق بالتجمع الخامس، وجار الإصلاح على وجه السرعة، وسيتم انتظام الخدمة عقب الإصلاح".​

جمال طلعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التجمع الخامس مياه الشرب

الخبر التالى:

"مستقبل وطن" يعلن إطلاق موقعه الإخباري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد