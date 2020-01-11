"القاهرة الجديدة": تخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض مناطق التجمع الخامس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تخفيض ضغوط المياه في بعض المناطق بالتجمع الخامس.

وأكد طلعت، في بيان له اليوم السبت: "نظرًا لوجود كسر مفاجىء في أحد خطوط الري، بشارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، سنضطر آسفين لتخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق بالتجمع الخامس، وجار الإصلاح على وجه السرعة، وسيتم انتظام الخدمة عقب الإصلاح".​