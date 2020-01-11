مجلس النواب ينعي وفاة السلطان قابوس

كتب- أحمد علي:

نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وأصدر البرلمان بيانا قال فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.

وقال البيان: انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعاً سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب.

وتابع البيان البيان: رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقاً.

ووجه البرلمان التحية للسلطان هيثم بن طارق، راجياً الله عز وجل أن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق، خير خلف لخير سلف ، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق صبر المؤمنين، إنا لله وإنا إليه راجعون.​