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أحمد أبو خنيجر يحصد المركز الثاني في فرع المسرح بجائزة ساويرس

08:46 م الجمعة 10 يناير 2020
أحمد أبو خنيجر يحصد المركز الثاني في فرع المسرح بجائزة ساويرس

حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

حصد أحمد أبو خنيجر، المركز الثاني في جائزة ساويرس الثقافية في مجال المسرح.

وانطلق، مساء اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية في دار الأوبرا المصرية بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.

وجاء في مقدمة الحضور الدكتور شاكر عبدالحميد، والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.

وجاء في مقدمة الحضور الدكتور شاكر عبدالحميد، والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.

أعلنت مؤسسة ساويرس مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبدالصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابي" لـ"محمد عبدالله سامي"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبة خميس".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما "عمل أول" كالتالي: "إحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر".

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