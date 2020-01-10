أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

التعليم ترد على أنباء إلغاء نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الثانوية العامة

10:21 ص الجمعة 10 يناير 2020
التعليم ترد على أنباء إلغاء نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إلغاء وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

وأشار المركز الإعلامي لمجسل الوزراء، إلى أن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بدأت التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت، وتنتهي 23 من يناير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ويتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات، وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

الخبر التالى:

بيان رسمي للرد على أنباء فرض 150 جنيهًا ضريبة لتصاريح دفن الموتى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل.. فاتورة الـ"800 جنيه" للكهرباء هل تلغي المعاش؟