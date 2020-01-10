التعليم ترد على أنباء إلغاء نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الثانوية العامة

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إلغاء وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

وأشار المركز الإعلامي لمجسل الوزراء، إلى أن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بدأت التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت، وتنتهي 23 من يناير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ويتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات، وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

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