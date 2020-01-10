اليوم.. غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

كتب - أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق شارع الهرم جزئيًا أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الاتجاهين لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور.

وقالت المحافظة، في بيان، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار المشروع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام.