أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

03:00 ص الأربعاء 01 يناير 2020
اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفي مدبولي

القاهرة - مصراوي:

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي الحكومة لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعرض تقارير الوزارات المختلفة بشأن المشروعات المنفذة بالمحافظات

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.​

مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي مشروع قانون
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان