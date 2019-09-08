حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات وانتحار شاب بالمترو
كتب- أسامة عبدالكريم:
شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث على الساحة المحلية، أبرزها ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، وانتحار شاب أسفل عجلات قطار المترو، إضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد من ظواهر جوية عنيفة تتعرض لها البلاد الأيام القادمة
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، كالآتي:
الخبر التالى:إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
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