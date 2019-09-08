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    حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات وانتحار شاب بالمترو

    07:24 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات وانتحار شاب بالمترو

    حدث في 8 ساعات

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث على الساحة المحلية، أبرزها ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، وانتحار شاب أسفل عجلات قطار المترو، إضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد من ظواهر جوية عنيفة تتعرض لها البلاد الأيام القادمة

    ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، كالآتي:

    حدث في 8 ساعات تنسيق المرحلة الثالثة انتحار شاب الطقس الشائعات وزير الدفاع اختبارات السمات جامعة الأزهر نفق أحمد عصمت

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