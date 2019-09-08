"السجن المشدد".. مشروع قانون جديد لمعاقبة مروجي الشائعات

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، عن عزمه التقدم بتعديل تشريعي لقانون العقوبات بدور الانعقاد المقبل، والمرتقب بدءه الشهر المقبل، يتضمن عقوبات جديدة ولاسيما بقانون العقوبات.

وأوضح حسب الله في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن التشريع المرتقب يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات، تصل حد السجن المشدد، موضحا أنه سيعكف على إعداد هذا التشريع خلال الإجازة البرلمانية.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان أن مواجهة الشائعات أصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار "السوشيال ميديا" التي تفتح الباب على مصرعيه لانتشار الشائعة بسرعة البرق.

وتابع حسب الله: "لا بد من إعادة صياغة بعض نصوص قانون العقوبات وتضمين عقوبات جديدة للشائعات ووضع نصوص حاكمة لردع كل من يروج شائعات، فنحن أصبحنا أمام تكنولوجية سامة الآن، والشائعة اليوم عبر السوشيال ميديا يمكن أن تؤثر في بلد بحالها".​