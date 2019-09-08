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    برلماني: المدارس القرآنية بداية لتحصين الأطفال من الفكر المتطرف

    12:21 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    برلماني: المدارس القرآنية بداية لتحصين الأطفال من الفكر المتطرف

    النائب خالد مشهور

    كتب - أحمد علي:

    أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بمشروع المدارس القرآنية، والتى وصل عددها إلى 1060 مدرسة خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "إنها البداية الصحيحة لتحصين أبنائنا من الفكر المتطرف وتعليمهم صحيح الدين على أيدى من يخافون الله".

    وقال "مشهور" في بيان اليوم، "إن الجماعات المتطرفة كانت كثيرا ما تتخذ هذه الوسيلة من أجل الولوج إلى عقول أبنائنا وبث الفكر المتطرف تحت ستار تحفيظ القرآن وتعليم الدين، وفى الحقيقة هم يبثون السموم، ويخلقون جيلا متطرفا مدمرا لنفسه ووطنه".

    وطالب النائب بالتوسع في هذه المدارس وحث أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، خاصة أن التجارب السابقة هى التى جعلت البعض يحجم عن هذا المشروع، وأن وجود هؤلاء الأطفال في هذه المدارس يجعلهم يبعدون عن الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت التى تهدر أوقاتهم وتبعدهم عن الدين، خاصة أن وزارة الأوقاف تتابع تلك المدارس بشكل دورى، وتجرى اختبارات دقيقة لاختيار المحفظين والمحفظات.

    خالد مشهور مجلس النواب المدارس القرآنية الفكر المتطرف

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