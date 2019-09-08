"إوعى يفوتك".. تعرف على أنواع شقق وأراضي الإسكان التي سيبدأ حجزها الشهر الجاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، والتي سيتم طرحها بداية من الشهر الجاري.

"أوعى يفوتك" خلال أيام وزارة الإسكان هتطرح كل ما طلبه من يرغب في امتلاك وحدة سكنية، أو أرض، وكمان أراضي خدمات، بهذه الكلمات وصف هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، الطرح الأكبر للأراضي والشقق من وزارة الإسكان.

وقال يونس، إن "مشروع سكن مصر هتلاقي في مدن كتيييير، ومنها العلمين الجديدة، والفشن الجديدة كمان، ولأول مرة منذ فترة طويلة، طرح عدد من فيلات مارينا، أيوه فيلات مارينا، وكمان مشروع جنة، هنطرح منه شقق كتييير، في مدن مختلفة".

وينشر مصراوي في هذا التقرير، نوعية الشقق المختلفة التي سيتم طرحها تباعا، والأراضي المخصصة للأفراد، وكذلك للاستثمار، والتي جاءت على النحو التالي:

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم طرح أول وحدات ضمن مشروع جنه في مدينة ملوي الجديدة والتي تضمنت 512 وحدة ويستمر التقديم حتى 19 سبتمبر الجارين ويبدأ الحجز الإلكتروني للوحدات يوم 29 سبتمبر.

ويمكن التعرف على مواصفات مشروع جنة في ملوي الجديدة وطريقة التقديم من هنا

وقال عباس، إن الهيئة تستعد لطرح قطع أراضي جديدة للأفراد ضمن محور أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، في عدد من المدن الجديدة، خلال شهر سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن عدد القطع المقرر طرحها يصل إلى 3 آلاف قطعة أرض، والعدد النهائي يحدد وفقًا للخطة التسويقية لكل مدينة وحجم الطلب عليها.

وتابع معاون الوزير: مساحات الأراضي تبدأ من 209 أمتار وتصل لـ1500 متر مربع، لافتًا إلى أن الهيئة تطرح بشكل مستمر أراضي للأفراد بأنواعها المختلفة بهدف ضبط للسوق، وتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن طرح الأراضي سيكون من خلال الحجز الإلكتروني.

وتبدأ أسعار أراضي الإسكان المتميز من 600 جنيه في مدن الصعيد وحتى 2690 بينما تصل إلى أكثر من 4200 في مدن 6 أكتوبر والشروق، بينما تسجل سعر المتر في أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 3500 وحتى 6500 جنيه، وهذا النوع من الأراضي الأغلى سعرا الموجة للأفراد ويتم تحديد أماكن قطع الأراضي في مناطق مميزة بكل مدينة.

أما أراضي الإسكان الاجتماعي، في الأقل سعرًا، حيث تبدأ من 500 جنيه وحتى 1800 جنيه، فيتم تحديد سعر المتر، وفقًا للمدينة والمنطقة التي تتواجد بها قطعة الأرض.

وأكد عباس أن خطة الطرح تتضمن أراضي وكذلك وحدات سكنية في المشروعات المختلفة وعدد من المدن الجديدة، حيث سيتم طرح مرحلة جديدة من وحدات سكن مصر بمدن (دمياط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب أسيوط "ناصر" - غرب قنا - المنصورة الجديدة).

مشروع "سكن مصر"، تم تخصيصة كإسكان متوسط، تم طرح مرحلتين منه بعدد كبير من المدن حيث تجاوز عدد الوحدات المطروحة 40 ألف وحدة سكنية.

ولمعرفة سعر المتر في وحدات سكن مصر ومواصفات المشروع.. اضغط هنا

كما سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق جنة للإسكان الفاخر، بمدن (الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة)،

مجلس الأهلي يقرر منع جميع أعضاءه من استخدام "سوشيال ميديا"

ووصل سعر المتر في أخر طرح 9700 جنيه في القاهرة الجديدة و11250 في الشيخ زايد، بينما سجل 9080 في دمياط الجديدة، و8520 جنيه في 6 أكتوبر.

ويتميز مشروع جنيه للإسكان الفاخر بوجود مصاعد كهربائية وحمامات سباحة ونادي اجتماعي، كما يحاط الكمبوند بسور خرساني وبوابات إلكترونية.

أما على مستوى الأبراج والفلل، بدأت شركة سيتي إيدج حجز مرحلة جديدة ضمن مشروع "ذا جيت"، والذي يتكون من برجين سكنيين، بارتفاع 170 مترًا، ومنطقة الفلل في مدينة العلمين الجيددة.

وقال المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن أعمال التنفيذ في مشروع "ذا جيت" وصلت إلى الطابق الـ26، من إجمالي 44 طابقا، وهو ثاني أعلى برج سكني على ساحل البحر المتوسط، ومقسم لـ3 مجموعات، ويضم البرج الواحد 696 وحدة، ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أنه المقرر وصول ارتفاع أبراج "ذا جيت" لـ170 مترًا، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 لـ400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات.

وأكد أن البيع في أبراج "ذا جيت" لا يتم بسعر المتر ولكن بسعر الوحدة ككل، لافتًا إلى أن أقل وحدة مساحتها تصل إلى 50 مترًا سعرها 2 مليون جنيه، والوحدة الـ90 متر سعرها 3 ملايين و800 ألف بينما يصل سعر الوحدة الـ300 متر أكثر من 15 مليون جنيه.

وأكد القاضي أنه تم طرح حجز وحدات مزارين "Mazarine"، والذي يضم فيلات وشاليهات بالعلمين الجديدة.

وأوضح أن أسعار الفلل المتصلة تبدأ من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، على أن يصل مقدم الحجز 300 ألف جنيه.

كما تطرح الوزراة وحدات جديدة ضمن الطرح الأكبر بمشروع الإسكان المتميز بدمياط الجديدة، خلال الشهرين المقبلين، وسجلت سعر الوحدة الـ104 مترًا بنسبة التميز 1.5%، 705 ألف و978 جنيها، والوحدة الـ105 متر شاملة نسب التميز، 712 ألف 766 جنيه، والوحدة الـ109 متر شاملة نسب التميز 740 ألف، في أخر طرح للمشروع بالمدينة.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والشقق بالمدن الجديدة خلال أيام

الإسكان تكشف موعد بداية الاستعلام لحاجزي الإعلان التاسع بأكتوبر

7 خطوط نقل جديدة لربط أكتوبر والشيخ زايد والإنتاج الإعلامي بمترو جامعة القاهرة- صور