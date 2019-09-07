مدبولي يزور مستشفى المنيا للتأمين الصحي ويجرى حوارا مع فريق التمريض

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى المنيا للتأمين الصحي، بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

وبدأ رئيس الوزراء زيارته للمستشفى بتفقد الأقسام المختلفة بها، والتي تم افتتاحها في عام 2005 على مساحة 1710 م2، وفي هذا الصدد أوضح مدير المستشفى أن المستشفى تسهم في تقديم رعاية طبية وعلاجية متميزة من حيث البنية التحتية وكفاءتها ومسايرتها للتطور العلمي، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى 230 سريراً و8 غرف للعمليات، بالإضافة إلى 8 غرف للحضانات مجهزة بجهاز تنفس صناعي، وغيرها من الأجهزة.

وأشار إلى أن المستشفى تضم أقسام: الباطنة العامة، والعمليات بأنواعها المختلفة، كما تشمل جراحات: الرمد والعظام والتجميل، والجراحة العامة، والعمود الفقري، وجراحات الأورام والأنف والأذن والنساء والتوليد، بالإضافة إلى قسم استقبال الطوارئ، وعيادة علاج الأورام، وتضم المستشفى قسماً للأطفال - المبتسرين، وقسما آخر لعناية القلب والتخدير.

وأوضح أن المستشفى تضم خدمات أخرى منها لجنة الأورام، ولجنة القلب (كبار وصغار) والأشعة وفروعها، بالإضافة إلى المعمل المركزي ووحدة PCR فيروسات وكيمياء، كما يتم تجهيز وحدة أسنان لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة أهالي محافظات الصعيد امتدادا من بني سويف وحتى أسوان، إضافة إلى وحدة معالجة الالتهاب الكبدي " فيروس سي".

ولفت مدير المستشفى إلى أن قسم العمليات الكبرى متوقف حالياً وتحت التطوير، فيما تخصص العمليات الصغرى للطوارئ فقط لقسميْ الجراحة والعظام، مشيراً إلى أن المستشفى بشكل عام يخضع حالياً لأعمال تطوير، وتم إسنادها إلى جهاز الخدمة الوطنية منذ 13 يونيو 2019، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حتى يقدم المستشفى خدماته بكفاءة عالية للمرضى، وأنه سيتابع ذلك بصورة دورية.

وأوضح المسئول أن قسم الطوارئ بالمستشفى يحتوى على التجهيزات اللازمة لاستقبال كافة انواع الحالات؛ مشيرا إلى أن القسم يشمل 14 أسرة استقبال وطوارئ

لافتا في الوقت نفسه إلى أن قسم المعمل يحتوي على مجموعة من أجهزة التحاليل التى تخدم المرضى المترددين على المستشفى وتساعد الفريق الطبى على التشخيص ومنها 3 أجهزة CBC ، و 3 أجهزة غازات بالدم ، وجهازي سنترفيوج، و3 أجهزة كيمياء أتوماتيكى، كما يضم جهاز اليزا ( فيروس C )، و3 أجهزة PCR.

وأوضح مدير المستشفى أن نسبة عدد المنتفعين المربوطين على التأمين الصحى بالمنيا إلى عدد السكان تصل إلى 60 % تقريبا، وقال إن متوسط عدد حالات التردد اليومي على الطوارئ لمستشفى المنيا للتأمين الصحي يصل إلى 150 حالة يومياً.

وأجرى مدبولى حوارا مع فريق التمريض، وأبدى سعادته بأن المستشفى تحتوى على عدد كبير من المرأة العاملة، التى تؤدى دورها في المجتمع في كل التخصصات.



