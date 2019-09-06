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    الإسكان: الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والشقق بالمدن الجديدة خلال أيام

    11:16 ص الجمعة 06 سبتمبر 2019
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    كتب - محمد عبدالناصر:

    قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة.

    وأوضح -في بيان اليوم الجمعة- أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية التي سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزاً، وقطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع "بيت الوطن".

    وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التي تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع "سكن مصر" بمدن: المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن (الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة)، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.​

    الوحدات السكنية وزارة الإسكان مشروع جنة مدينة الشيخ زايد مدينة المنصورة الجديدة مشروع بيت الوطن

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