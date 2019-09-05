"الأعلى للإعلام": حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات الرسمية
09:12 م الخميس 05 سبتمبر 2019
كتب- مصطفى علي:
حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة (sng) وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA.
وقال المجلس- في بيان أصدره اليوم الخميس- إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد أجهزة البث مدينة الإنتاج الإعلامي الهيئة الوطنية للإعلام
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