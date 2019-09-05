أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

"الأعلى للإعلام": حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات الرسمية

09:12 م الخميس 05 سبتمبر 2019
"الأعلى للإعلام": حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات الرسمية

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة (sng) وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA.

وقال المجلس- في بيان أصدره اليوم الخميس- إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد أجهزة البث مدينة الإنتاج الإعلامي الهيئة الوطنية للإعلام

الخبر التالى:

مرصد الكهرباء: 16 ألفا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان