حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث الأوضاع في لبنان.. وبدء برنامح إحلال التوكتوك بـ"ميني فان"

كتب- محمود مصطفى:

شهد اليوم الخميس، عددا من الأحداث على الساحة المحلية، كانت البداية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وإعلان رئيس الوزراء بدء برنامج لإحلال واستبدال التوكتوك بعربيات "ميني فان".

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية: