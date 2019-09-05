  • عاجل:الحكومة تبدأ برنامج استبدال "التوك توك" بـ"الميني فان"

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    حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث الأوضاع في لبنان.. وبدء برنامح إحلال التوكتوك بـ"ميني فان"

    06:16 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث الأوضاع في لبنان.. وبدء برنامح إحلال التوكتوك بـ"ميني فان"

    حدث في 8 ساعات

    كتب- محمود مصطفى:

    شهد اليوم الخميس، عددا من الأحداث على الساحة المحلية، كانت البداية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وإعلان رئيس الوزراء بدء برنامج لإحلال واستبدال التوكتوك بعربيات "ميني فان".

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية:

    السيسي وزارة الطيران التوك توك لبنان مجلس الوزراء الحكومة وليد جنبلاط سوريا فلسطين قناة السويس

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