الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.7 مليون طن

كتب_أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية العام.

وتلقى وزير الزراعة، اليوم السبت، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 7 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و620 ألفًا و253 طنًا من المنتجات الزراعية، بزيادة 651 ألفًا و127 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألفًا و550 طنًا.

وأيضًا تصدير 698 ألفًا و704 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 393 ألفًا و113 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 98 ألفًا و557 طنًا، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفًا و676 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 ألفًا و605 أطنان.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألفًا و557 طنًا، وفي المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن.

وحصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5368 طنًا للفلفل و7021 للخيار.