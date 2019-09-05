أكثر الكلمات إنتشاراً

قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ300 مليون دولار لبرنامج خدمات الصرف الصحي

12:28 م الخميس 05 سبتمبر 2019
السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ300 مليون دولار لبرنامج خدمات الصرف الصحي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ300 مليون دولار أمريكي والموقع في إندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بِشأن الموافقة على اتفاقية القرض.

الجريدة 4الجريدة 7الجريدة2الجريدة3الجريدة5الجريدة6الجريدة7الجريدة9الجريدة10الجريدة1الجريدة 8

السيسي برنامج خدمات الصرف الصحي المناطق الريفية

الخبر التالى:

​مدبولي يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان