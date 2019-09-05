بعد توقف 12 عامًا.. عودة رحلات الطيران المباشر من مالطا إلى القاهرة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة وذلك بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عامًا، حسب بيان لوزارة السياحة اليوم الخميس.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر مما يؤكد على أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت إلى أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من الأسواق الجديدة.

وأكدت ال على اهتمام الوزارة بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مؤكدة على استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، مشيرة إلى أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.

وكانت شركة طيران ايبريا الإسبانية قد أعلنت أيضًا عن اعتزامها تسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءًا من يوم 2 مارس 2020.

وأشار البيان إلى أن وزارة السياحة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، وقد عكفت الوزارة منذ يناير 2018 على الانتهاء من سداد هذه المستحقات وصياغة برنامج جديد لتحفيز الطيران تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وأضاف أن البرنامج الجديد أخذ في الاعتبار تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، كما أنه يعطي مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، واعتمد برنامج التحفيز الجديد على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، بالإضافة إلى تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها.

ولفت البيان إلى برنامج التحفيز الجديد يقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما سيساهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية مستحدثة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.