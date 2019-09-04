غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "المسرح فى صورة" بالهناجر

كتب- محمد عاطف:

تفتتح وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، غدًا الخميس، معرض نتاج تدريب ورشة "المسرح في صورة" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

ذكر قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الورشة تأتي في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالورش الفنية، من أجل المساهمة في خلق أجيال جديدة من المبدعين، موضحًا أن ورشة "المسرح في صورة" أقيمت من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، خلال الفترة من 17 حتى 31 أغسطس الماضي بمركز الهناجر للفنون.

وتم تدريب 10 من المصورين المشاركين بالورشة على تقنيات تصوير الأعمال المسرحية، لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر احترافية، والمعرض الذي هو نتاج هذه الورشة يضم صورًا لمجموعة من العروض المسرحية التي عرضت خلال فترة إقامة الورشة.