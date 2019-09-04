​شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، يرافقه الدكتور عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال.

وقال الطيب، إن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال من أجل إنقاذ أطفال أفريقيا وآسيا من مرض شلل الأطفال هو عمل إنساني نبيل، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق الاستشاري من أجل مضاعفة الجهود المبذولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.

من جانبه أعرب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، لرعايته ودعمه الدائم لأنشطة الفريق الاستشاري لاستئصال شلل الأطفال، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة؛ بما يعود بالخير على الإنسانية كافة.

يشار إلى أن الأزهر الشريف، احتضن اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وذلك بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، لمناقشة التقدم المحرز والتحديات الماثلة بالدول الموبوءة والمعرضة لخطر ذلك المرض خلال عام 2019، في كل من أفغانستان وباكستان والصومال، وتسليط الضوء على جهود الفريق الاستشاري في مواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة والمعلومات الزائفة والشائعات التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال وسائر المبادرات المعنية بصحة الأمهات والأطفا