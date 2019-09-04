الأعلى للإعلام : معايير التغطية ملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتشمل "الأكواد"

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، إن المعايير التي صدرت اليوم هي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية الملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين.

وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) ومن بينها الكود الخاص للتعامل الإعلامي مع قضايا المرأة ويضم ١٣ معيارا وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم ٥ معايير وكود حماية القيم والأخلاق ويحتوي على ٧ معايير، وكود التعامل الإعلامي في قضايا الطفل ويضم ٦ معايير وكود ١مان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم ٤ معايير وكود الأعمال الدرامية ويضم ١٩ معيارا وكود التغطية الرياضية ويضم ١٧ معيارا.

وأوضح شوقي في تصريحات للصحفيين، أن المعايير التي أصدرها المجلس اليوم تتطابق مع قواعد المعايير الدولية التي تتوافق مع حقوق الإنسان ومع مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي وتلتزم مع معايير العهد الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري والقوانين المصرية، ويضمن التطبيق الصارم للمعايير عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية،كما تهجف المعايير لضمان المصداقية والاستقلال وتحمي الرأي الاخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: كما تمنع المعايير النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تنشره، كما تحمي المعايير الحياة الخاصة وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما في ذلك الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لأصحابها ولا يجوز اختراقها.

وواصل: كما تلزم المعايير الإعلاميين باحترام الرأي الاخر عند عرض الآراء والاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط.