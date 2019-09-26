مشاركة الرئيس في اجتماعات الأمم المتحدة.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في الاجتماع رفيع المستوى حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74، وعددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية بالإضافة إلى خطة وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وكذلك الاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرة الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم الموارد البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، خلال مشاركته أمس في الاجتماع رفيع المستوى حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74، أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر "2030" تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج إصلاح اقتصادي طموح، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مما عزز من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية سعت إلى تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل جنبا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء القدرات التكنولوجية والنهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يمثل شرطا أساسيا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر ولم نغفل التحديات البيئية وفى مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.

ولفت الرئيس إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة أسهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية إلا أن الطريق مازال طويلا للوصول إلى ما توافقنا عليه حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك في أثارها مع بعضها البعض بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك في عدد من المحاور أولها البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد لبلوغ غاياتها وفقا الأولويات الوطنية للدول.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم من خلال تهيئة مناخ دولي موات ومحفز لتدفق الموارد اللازمة على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة وذلك دون مشروطية سياسية او محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما المحور الثالث فأكد الرئيس أنه يتمثل في سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم القدرات البشرية وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وجميع أركان العملية التنموية.

على جانب آخر وانطلاقا من دور مصر المحوري لتحقيق السلام والاستقرار بقارة أفريقيا وحرصها على تسوية الخلافات والنزاعات بين دولها شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بنيويورك في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال واوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

وأضافت صحيفة (الأهرام) أن القمة شهدت اطلاع الرئيس السيسي على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني؛ فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدي، وعلى الصعيد نفسه أكد الرئيس السيسي أهمية توفيق وجهات النظر بين جيبوتى وكينيا وذلك من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الأفريقي.

وفي الشأن المحلي وفي صفحتها الأولى أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "وزير الدفاع: القوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحامية الأمن القومي المصري، مشددا على أن القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع والذود عن تراب هذا الوطن وأنها ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.

وأشاد وزير الدفاع، خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعددا من دراسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة أمس، بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

وتحت عنوان "نجاح إطلاق ثاني قمر صناعي مصري في شهرين"، ذكرت (الأهرام) أنه للمرة الثانية خلال شهرين تم مساء أمس الأول إطلاق ثاني قمر صناعي إنتاج مصري من قاعدة جامعة تنجاشيما اليابانية، وذلك بعد نجاح فريق عمل من المهندسين المصريين بالوكالة المصرية للفضاء في تنفيذه وتصنيعه بخامات مصرية.

وصرح الدكتور محمد القوصى رئيس الوكالة بأن القمر الصناعي تم تصميمه وتنفيذه بأياد مصرية 100% ويزن كيلو جراما واحدا وهو مزود بكاميرا لتصوير الأرض من ارتفاع 500 كيلو متر ويمكن من خلالها مراقبة الأراضي المصرية من الفضاء وإرسال الصور لإلى مركز التحكم بالقاهرة.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتفقد مشروعي معا والمحروسة لتطوير العشوائيات"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مشروع المحروسة 1 ، 2 بمنطقة النهضة وفر الحياة الكريمة لأهالي المناطق العشوائية غير الأمنة التي كانوا يقيمون فيها وضمن لأطفالهم النشأة في بيئة سكنية حضارية موجها الشكر للرئيس السيسي الذي امتلك الإدارة السياسية لتطوير كل المناطق غير الأمنة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء كان قد قام أمس بجولة موسعة زار خلالها أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة بمنطقة النهضة بحي السلام تفقد خلالها مشروع المحروسة 1 و 2 كما شملت الجولة زيارة مدرسة المحروسة 1 لرياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

وأضافت "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد أيضا مدينة معا لتطوير العشوائيات بحى السلام ثان وهو أحد المشروعات التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنا لقاطني المناطق العشوائية غير الامنة بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و"مؤسسة معا" زار د. مدبولي المدرسة التي يتم تنفيذها بالمشروع وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتنسيق الموقع وتنفيذ الخدمات لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "17 مليار دولار حصيلة الصادرات خلال 8 شهور"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أكد أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 8 شهور الأولي من العام الجاري بنسبة 3% حيث سجلت 17 مليارا و65 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليارا و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وشهدت الواردات زيادة طفيفة خلال ال 8 شهور الأولى من العام الجاري حيث بلغت 40 مليارا و 551 مليون دولار مقابل 40 مليارا و178 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 1%.

وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 80 مليون دولار خلال الى 8 اشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة في دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "تراجع أسعار السلع الغذائية نتيجة هبوط الدولار وزيادة المعروض" أن تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية بالمحافظات أكدت بدء انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بالأشهر الماضية في الأسواق رغم بدء العام الدراسي وزيادة الغقبال على بعض السلع الاستهلاكية والغذائية.

وأوضحت التقارير أن السبب هو تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه، خلال الأسابيع الماضية بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع والأرصدة في المحافظات سواء لدى الشركات التابعة الحكومة او القطاع الخاص كشفت التقارير عن تراجع أسعار السكر بما يتراوح بين 5% و10% وانخفاض الدواجن بنسبة 7% كما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 6% والدقيق بنسبة 8% تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 4% كما انخفضت أسعار المربى والخضراوات والفواكه مقارنة بالأشهر الماضية.

وفي الشأن الاقتصادي أيضا، وتحت عنوان "البورصة تربح 16,2 مليار جنيه"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مؤشرات البورصة عادت إلى التعافي بجلسة أمس الأربعاء مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 16,2 مليار جنيه، بأحجام تداول 234 مليون سهم بعد تراجعها في ثلاث جلسات ماضية متتالية فقدت فيها 66 مليار جنيه، وبدعم من شراء تجميعي من المؤسسات العربية والأجنبية، مقابل ضغط بيعي من قبل الأفراد بكافة فئاتهم من صناديق الاستثمار المحلي.​