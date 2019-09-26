مصدر يكشف موعد إعلان نتيجة المقبولين بمعهد السكة الحديد

كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد عن موعد إعلان نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن إعلان النتائج النهائية للمتقدمين نهاية الأسبوع الجاري، مضيفًا أن إنهاء إجراءات قيد الطلاب المقبولين خلال الأسبوع المقبل.

وأجرت الهيئة مقابلات كشف الهيئة للطلاب المرشحين للقبول بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، الإثنين، برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس إيهاب مراد رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب، والمهندس طه رجب مدير المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

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