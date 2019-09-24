​عضو كبار العلماء: العلم رسالة ومكافأته لا يوفيها إلا الله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، إن المكافاة على التعليم لا يوفيها إلا المولى عز وجل، الذي أوكل المعلم لهذه الرسالة، مشيراً إلى أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال "لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الأرض وما عليها".

وأضاف خلال فعاليات الملتقى السابع لهيئة كبار العلماء، الذي عقد ظهر الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أنه يجب على كل العناصر المشاركة في العملية التعليمية أن تجعل عملها رسالة وليست وظيفة، كاشفاً أن خروج التعليم عن هذا الإطار يفقده رسالته والمرجو منه.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن المعلم قديماً كان ينظر إلى التعليم على أنه رسالة مهمة يؤدونها وليس مجرد وظيفة.

ويحضر فعاليات الملتقى، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.