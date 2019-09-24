الحكومة: 16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء

القاهرة - مصراوي:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف.

وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وفي هذا الاطار تمت الاشارة إلى إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة - أسيوط–دمياط، فيما بلغ أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالي 2474.85 كم منها 1976كم للجهد الفائق، و498.85 كم للجهد العالى.

يأتي ذلك لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال، كما بلغت سعات محطات المحولات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 15492.5ميجافولت أمبير، وذلك لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءةشبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة علىالجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليارجنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافةحوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسينخدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة تضمنت إضافة 1360ميجاوات من الطاقات المتجددة منها 380 ميجاوات من محطات الرياح، و980 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تضمنت الجهود الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني، وذلك فى إطار أن تصبح مصر مركزًا محوريًا للطاقة الكهربائية.

فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لتنفيذ برنامج تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة خلال العام الأول منبرنامج الحكومة 56.8 مليار جنيه، كما بلغ متوسط نسبة الطاقةالمتجددة من جملة الطاقة الكهربائية المولدة 7.7%.​