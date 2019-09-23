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    ​السيسي: المنطقة ستظل غير مستقرة طالما هناك إسلام سياسي يسعى للحكم

    11:31 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    ​السيسي: المنطقة ستظل غير مستقرة طالما هناك إسلام سياسي يسعى للحكم

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.

    وقال السيسي في تصريحات خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "خلينا نقول ستجدوا دايما في منطقتنا في ظل الإسلام السياسي، السماح له بلعب دور في المنطقة ستظل المنطقة عدم الاستقرار السياسي طول ما فيه إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة في بلادنا".

    وتابع: "الرأي العام المصري لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بتواجد هذه الجماعات ورفض هذا الموضوع عندما تولي السلطة لمدة عام".

    السيسي الإسلام السياسي ترامب أمريكا

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