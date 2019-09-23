وزير الأوقاف يؤكد احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة

موسكو- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة وكل شعارات الدولة الوطنية من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية سواء كان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم يعيش في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، مبينًا أن الفهم الصحيح للدين يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني ويرسخ أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف بحضور عموم المفتين بدولة روسيا الاتحادية وجمع من القيادات الدينية والثقافية من روسيا ومختلف دول العالم بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، والذكرى الـ 115 لتأسيس المسجد الجامع بموسكو.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، بما لمسه من علاقة متميزة بين الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا برئاسة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا وفهمه المستنير للعلاقة بين الدين والدولة، مؤكدًا أن هذه العلاقة تنطلق من فهم واع وصحيح لرسالة الأديان.

يذكر أن وزير الأوقاف سيلقي كلمة حول أهمية الحوار الحضاري في الإسلام خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسلام وحوار الثقافات الذي سيعقد بالعاصمة الروسية موسكو صباح غد الثلاثاء، كما سيلتقي رئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على هامش جلسات المؤتمر لدراسة سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية.