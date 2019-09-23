محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم

الجيزة- أ ش أ:

افتتح محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الإثنين، مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بمنشأة البكارى بحي الهرم بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل من مقاعد مدرسية والوسائل التعليمية الحديثة التي تواكب المنظومة التعليمية الجديدة التي تتبناها الدولة.

وأكد المحافظ أن المدرسة تعد ضمن سلسلة المنشآت التعليمية الجديدة التي سعت المحافظة إلى إنشائها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن المدرسة تتكون من 33 فصلاً دراسياً مما يساهم في تفتيت أي كثافات طلابية بالمدارس الواقعة بمحيطها.

وعقب الافتتاح، حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للوقوف على الكثافات الطلابية داخلها والمعمل والحاسب الألي وحجرات الأنشطة الطلابية ودورات المياه، موجها مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول لما لها من أهمية في رفع درجات استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية.

وقال راشد إن المحافظة تمكنت من إدخال 42 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلاً دراسياً مع بداية العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس، والتي ستحقق النفع في النهاية على المستوى التعليمي للطلاب، لافتا إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

يذكر أن المدارس الجديدة التي تم إدخالها الخدمة بالعام الدراسي الجديد هي مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم، ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر، وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات، والحياة الرسمية للغات، والحياة للتعليم الأساسي، ومدرستي إسامة بن زيد للتعليم الأساسي، وكرم نوفل للتعليم الأساسي بالصف، ورياض الصالحين بأطفيح، وهضبة الأهرام تجريبي متميز بالهرم، والحياة الثانوية والجيل الجديد بأكتوبر، والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط، وعز الدين الفقي الإعدادية بأبو النمرس، وخاتم المرسلين للتعليم الأساسي، والكوثر للتعليم الأساسي، والشيماء للتعليم الأساسي، وأحمد شوقي الثانوية والأمام محمد عبده الثانوية بأكتوبر، ومدرسة الأزهار بالعياط.​