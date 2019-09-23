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    برلماني: الشراكة مع القطاع الخاص بالمشروعات الأثرية يخدم الدولة

    02:43 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    برلماني: الشراكة مع القطاع الخاص بالمشروعات الأثرية يخدم الدولة

    النائب محمد المسعود

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك جهدًا مشكورًا في إنجاز مشروع متحف الغردقة بالوقت المطلوب وبالشكل الذي يليق بمصر.

    وأشار النائب، في بيان، اليوم، إلى أن من المقرر افتتاح المتحف نهاية العام الجاري، وأوشكت عملية التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف على الانتهاء، وفقا للاشتراطات المطلوبة لتأمين المبنى، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

    ولفت إلى أن فكرة تنفيذ المشروعات الأثرية والسياحية بالمشاركة مع القطاع الخاص، يزيد معدلات السياحة ويعمل على تطوير المشروعات الأثرية وتعظيم مردودها على الاقتصاد المصري.

    محمد المسعود لجنة السياحة مجلس النواب المشروعات الأثرية
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