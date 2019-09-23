أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

برلماني: حجز 90% من مقاعد أوبرا عايدة صفعة قوية على وجوه الإرهابيين

01:22 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
برلماني: حجز 90% من مقاعد أوبرا عايدة صفعة قوية على وجوه الإرهابيين

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن وصول نسب حجز عروض أوبرا عايدة التي تقام يومي 26 و28 أكتوبر المقبل بمعبد حتشبسوت في الأقصر لنحو 90% من كامل العدد قبل أكثر من شهر من إقامة العروض يؤكد للعالم كله أن أوبرا عايدة عائدة بقوة خاصة أن الحدث التاريخي والعالمي والثقافي والسياحي الكبير توقف لمدة 20 عاما كاملة.

وقال "المسعود"، في بيان اليوم، إن حجز 90 % من عدد تذاكر هذا الحدث رغم أن أسعار تذاكر العرض تبدأ من 100 حتى 750 دولارا بحضور نحو 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة إنما دليل على نجاح مصر في استعادة عافيتها السياحية وعودتها إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على متابعة هذا الحدث الكبير يؤكد للعالم كله أن جميع الأكاذيب والسموم والشائعات التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التىي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا أساس لها على أرض الواقع معتبرا هذا الإقبال الكبير على حجز تذاكر أوبرا عايدة بصعيد مصر أكبر رد وصفعة موجعة على وجوه قوى الشر والظلام.​

مجلس النواب أوبرا عايدة الإرهابيين معبد حتشبسوت محمد المسعود

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة الجوازات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان