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العصار يبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع الإمارات

01:12 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
العصار يبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع الإمارات

الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحر

كتب- محمد سامي:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والوفد المرافق له مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، بحضور رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون؛ لتحقيق المصالح المشتركة بمقر وزارة الدفاع الإماراتية، خلال زيارته إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارت العربية المتحدة.

وحسب بيان، اليوم، استعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب، و تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتي والوفد المرافق لوزير الدولة للإنتاج الحربي بحضور السفير المصري لدى الإمارات السفير شريف البديوي والملحق العسكري المصري .

محمد سعيد العصار الإمارات محمد بن أحمد البواردي حمد محمد ثاني الرميثي وزارة الدفاع الإماراتية

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