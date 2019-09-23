رئيس "قطارات النوم": 3 وجبات في الرحلة.. وتذكرة إلكترونية للحجز - حوار

حوار - أسامة عبدالكريم:

100 مليون جنيه خسائر للشركة من 2011 لـ2015

زيادة 20% في الإقبال على قطارات النوم

18 مليون جنيه تكلفة تطوير أكشاك المحطات

تعميم مشروع "لاونج" رمسيس بالمحطات الرئيسية

برنامج جديد لحجز التذاكر وربطها إلكترونيا

3 وجبات للراكب خلال الرحلة

كشف اللواء محمد نصر الله، رئيس شركة إدارة عربات النوم بهيئة السكك الحديدية "إيرنيست"، عن خطة تطوير الخدمة بعربات النوم، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الخطة تضمن تطوير العربات القديمة والتوسع في تطوير المطبخ والمغسلة والثلاجات، إلى جانب شراء 108 عربات نوم جديدة.

وقال نصرالله، في حوار لمصراوي، إن التطوير يتضمن تغيير الأكشاك القديمة على أرصفة المحطات، والارتقاء بمستوى الخدمة بكافتيريا المحطة التي بدأت بإنشاء "لاونج" بمحطة رمسيس، ويجرى تنفيذها في الجيزة، لتقديم خدمة مميزة بأسعار معدلة، موضحًا أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 28 مليون جنيه خلال العام الماضي، وإلى نص الحوار:

ما تفاصيل خطة تطوير الشركة؟

بداية من عام 2016 منذ تولي رئاسة الشركة، طورنا 39 عربة نوم من ضمن 101 عربة (46 عربة ألماني - 55 عربة أسباني)، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع شملت تجديد السجاد، وتغيير الإضاءات وتعليق ورق حائط جديد، وتنجيد الكراسي والعربات بشكل كامل، ويتبقى 19 عربة ألماني يجرى تطويرها خلال الفترة المقبلة.

كما تم تطوير المغسلة وصيانة الثلاجات وتحديث المطبخ المركزي، ورفع الطاقة الإنتاجية للمطبخ من ألف وجبة إلى 3 آلاف وجبة يوميًا، إضافة إلى إنشاء مطبخ في أسوان يُعد وجبات المسافرين العائدين إلى القاهرة.

لدينا 14 عربة خرجت من الخدمة منذ 3 سنوات، ونفكر حاليًا في التعاقد مع شركة لإعادة تصميم وتطوير هذه العربات بالكامل، ليتم فيها إنشاء أجنحة أو "سويت كامل" أو فنادق متحركة، لتسع العربة الواحدة لـ4 أجنحة، ونعرض هذه الفكرة حاليًا على مستثمرين من أجل تنفيذ ذلك خلال الفترة المقبلة.

كم عدد الرحلات اليومية للشركة؟

لدينا 4 قطارات جاهزة يوميًا، ويمكن تشغيل قطار خامس عند الحاجة، والقطار الواحد يضم 13 عربة.

هل الشركة بحاجة إلى قطارات جديدة؟

عرضنا على الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شراء 108 عربات نوم جديدة مثيلة لأفضل القطارات العالمية، وتم الموافقة وإعداد المواصفات الفنية لها، وجار إجراءات الطرح على كبرى الشركات العالمية من خلال مناقصة جماعية، وبحث سبل التمويل.

ما المواصفات الفنية التي تحتاجها القطارات الجديدة؟

المواصفات الفنية تتضمن الارتقاء بدواخل القطار من أثاث حديث "انتريهات"، وإضافة خدمة "واي فاي"، ومطابخ متحركة في كل قطار، وعربات تخدم ذوي الإعاقة وتخصيص كبائن خاصة لهم.

بعد وصول العربات الجديدة.. هل سيتم الاستغناء عن العربات القديمة؟

لا، القطارات القديمة مستمرة، ولكن القطارات الجديدة، سيتم توزيعها على جميع خطوط السكة الحديد، وسيتم توجيهها لخدمة مناطق سياحية كالغردقة وشرم الشيخ، أو استخدامها في رحلات اليوم الواحد، بحسب الحاجة، وستكون بتسعيرة مختلفة.

ماذا عن الخدمة داخل القطار والوجبات؟

الرحلة تمتد لـ 12 ساعة، يحصل خلالها الراكب على 3 وجبات، بينها الوجية الأساسية (لحوم- دواجن- أسماك- خضروات- سندوتش خفيف)، حسب الطلب.

هل هناك إمكانية لإضافة وجبات خاصة خلال الرحلة؟

بحسب عدد الركاب، خلال شهر أكتوبر المقبل سيتم إضافة وجبة "سوشي"، بالتزامن مع استقبال وفد ياباني، لحضور عروض "أوبرا عايدة" في محافظة الإسكندرية، وتعاقدنا مع "شيف" لإعداد تلك الوجبات بشكل فوري وسريع استجابة لطلب الزبائن الأجانب.

هل هناك إقبال على قطارات النوم من الركاب؟

عقب تولي العمل في الشركة يناير 2016، عدد الركاب زاد بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، ووصل العام الماضي 408 آلاف راكب.

ماذا عن أرباح الشركة؟

عام 2010، حققت الشركة 28 مليون جنيه أرباحًا وهو يعد أعلى عائد، ووصل إجمالي عدد الركاب لـ415 ألف راكب بينهم 289 ألف راكب أجنبي، والمصريين 126 ألفًا، بينما خسرت 100 مليون جنيه، خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وبدأ تحسن الوضع منذ عام 2016.

كم بلغت أرباح الشركة منذ توليكم؟

بلغت أرباح الشركة نحو 28 مليون في العام ومن المتوقع أن تتخطى نسبة الأرباح هذا العام 36 مليون جنيه.

هل هناك تحسن في عدد الركاب خلال الأعوام السابقة؟

عام 2016 بلغ عدد الركاب 230 ألفًا (الأجانب 35 ألفًا والمصريين 195 ألفًا)، وفي عام 2017 بلغ عدد الركاب 337 ألفًا (52 ألفًا أجانب و285 ألفًا مصريين)، وفي عام 2018 بلغ عدد الركاب 408 آلاف (77 ألفًا أجانب و331 ألفًا مصريين)، بزيادة حوالي 80 ألف راكب، أما بالنسبة لإحصائيات العام الجاري 2019، فستكون مبشرة للغاية، فحتى الآن زادت أعداد الركاب بنسبة تزيد عن 10%.

ما أكثر الفترات إقبالا على قطارات النوم؟

أول 3 أشهر في السنة (يناير- فبراير- مارس)، نظرًا لتوافد الأجانب على مصر للسياحة، ونسبة إشغال كبير في القطارات، إضافة إلى شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)، بخلاف أيام الأعياد.

كيف يمكن حجز قطارات النوم؟

الحجز من خلال 13 مكتبًا موزعة بالمحطات على مستوى الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، كما تعاقدنا مع شركة "ترانس آي تي" لنظم معلومات السكة الحديد، فعداد نظم حجز جديد بربط جميع مكاتب الحجز ببعضها إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري نهائيًا، سيتم تفعيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب تضميم "أبليكشن" للحجز.

هل سيتم تطوير كافتيريا المحطات كما حدث في "لاونج" رمسيس؟

تم افتتاح صالون رمسيس لخدمة ركاب قطارات الـVip والنوم، لتقدم خدمة مميزة بأسعار عادلة، وتشمل شاشات عرض وشريط إعلان بمواعيد القطارات، وواي فاي، ومن المقرر تكرار الفكرة في محطات الجيزة والأقصر وأسوان، وجاري البدء في تطوير كافتيريا الجيزة.

بعد تكليف الشركة بإدراة أكشاك المحطات، ما هي خطة تطويرها؟

شكلنا لجنة لحصر الأكشاك بجميع المحطات والتي يصل عددها إلى 450 كشكًا، بينهم 250 كشكًا مقننين، وسيتم إزالة بقية الأكشاك المخالفة البالغ عددها 200، إضافة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الأكشاك، وجاري التعاقد مع شركات لتصميم وتركيب الأكشاك بجميع المحطات.

وتبلغ تكلفة تطوير الأكشاك نحو 18 مليون جنيه، حيث تصل قيمة الكشك الواحد إلى 40 ألف جنيه، ولذلك فضلت الشركة التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المهمة، مقابل الدعاية والإعلان على الأكشاك الجديدة، وعدم تحصيل أموال من الشركات في العام الأول، وبدء تحصيل عائد مقابل مادي مقابل الإعلانات من الأعوام المقبلة.

كيف يتم تأجير الأكشاك داخل المحطة؟

سيتم تأجير الأكشاك من خلال مناقصات، وتحديد الأماكن والمساحات قبل الطرح، كما سيتم تحديد نوع السلع والمنتجات التي تباع بالأكشاك ليصبح لكل كشك لون (سجائر- تليفونات – ماركت – هدايا).