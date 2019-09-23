نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع طنطا

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، يرافقه الدكتور محمد راضي عميد، كلية الاقتصاد المنزلي والدكتور نزيه عبدالمقصود، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور حمدي سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، فرع الجامعة بطنطا، واطمأن على انتظام الدراسة وتواجد أعضاء هيئة التدريس وانتظام المحاضرات.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أطمأن نائب رئيس الجامعة، تهيئة القاعات الدراسية لتوفير الراحة للطلاب، وتعليق الجداول وبدء المحاضرات في مواعيدها، واستقبل الطلاب، موجها إدارة الكليات إلى أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها عامل أساسي في توطيد الروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، وتنمية الروابط الاجتماعية وغرس روح الانتماء للجامعة والوطن، وبث الروح الجماعية وروح التعاون والإخاء، وإكساب الطلاب عادات وسلوكيات صحيحة‪.‬

وقال الأمير، إن الجامعة بقيادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تدعم كافة أنواع الأنشطة من خلال توفير كافة الامكانيات التي تؤهل الطلاب لممارسة الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، إلى جانب المشاركة في كافة المسابقات سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية ككل.

وشارك الأمير -على هامش جولته التفقدية- في حفل تكريم خريجي منحة 5000 أزهري بفرع جامعة الأزهر بطنطا، لطلاب وطالبات الوجه البحرى، بجانب حضوره مناقشة دكتوراه للباحث مختار محمد محمود، المدرس المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بطنطا، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، والدكتور قاسم عبد العزيز.

رافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، العميد محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري.

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