اللجنة العليا للوثيقة الإنسانية تقرر انشاء "بيت العائلة الإبراهيمية"

كتب- محمود مصطفى:

كشفت اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، عن عزمها إنشاء ما أسمته بيت العائلة الإبراهيمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الأزهر في بيان اليوم، ان الغرض من انشاء بيت العائلة الابراهيمية هو ان يكون مجتمعا للتقريب والحوار بين الأديان، مما يعزز قيم التعايش السلمي والقبول بين أصحاب المعتقدات والثقافات المختلفة.

ومن المتوقع أن يكون بيت العائلة الإبراهيمية والذي يعد مبادرة تاريخية، مكانًا للتعلم والفهم والعبادة، كما أنه سيكون مفتوحا للجميع، ومن المنتظر أن ‪يشتمل هذاالمجتمع على أربعة أماكن ممثلة لكل دين من الأديان السماوية الثلاثة، الجامع، الكنيسة، والكنيس اليهودي، بالإضافة إلى مكان رابع ‬ غير مرتبط بأي دين، سيكون بمثابة مركز التقاء لجميع الناس ذوي النوايا الحسنة،‪وهو ما يتيح الفرصة أمام الزائرين لرؤية الطقوس الدينية المختلفة، والاستماع للنصوص المقدسة من كل دين وحضور البرامج والأحداث التي سوف يتم تصميمها للعرض في هذا المجتمع الإبراهيمي.

وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة التاريخية، هي انعكاس حقيقي لقيم التسامح والضيافة والاحتواء المعروفة عن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.