الخريف يبدأ غدًا.. الأرصاد: أمطار وسيول وظواهر جوية عنيفة

جانب من موجة الأمطار في شتاء العام الماضي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ فلكيًا غدا الاثنين ويستمر لمدة 3 أشهر، وهو من أجمل فصول السنة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أن فصل الخريف من المتوقع أن يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، والتي ينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة.

وتابع: هذه الظواهرة تتمثل في تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، وتصل لحد السيول أحيانًا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد تهيب بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا لمجابهة هذه الظاهرة.​