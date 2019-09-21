الاستعدادات انتهت.. وزير التموين يكشف موعد إضافة المواليد على البطاقات

كتب - محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بإدراج مواليد 2005 على بطاقات التموين، موضحًا: "ننتظر عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من نيويورك لمشاركته في لجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار قرار إضافة المواليد".

وأضاف خلال افتتاحه 4 مراكز تموينية لتقديم خدمة متطورة في محافظة الجيزة، إنه تم حذف كل المواليد التي تم إضافتها بعد 2005 لأنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بإضافة المواليد.

ولفت إلى أن قاعدة البيانات جرى تنقيهتا، متابعا: "كان اللي يدفع يتحط فيها واللي مايدفع مايتحطش".

يذكر أن خطة وزارة التموين تستهدف إقامة مراكز خدمة بنطاق محافظة الجيزة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة لتقليل تدخل العنصر البشري ومحاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب.

كما تهدف خطة الوزارة، إلى تقديم خدمة آدمية ومتميزة للمواطنين، ويستهدف المركز الجديد تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات بدل تالف، وبطاقات بدل فاقد، والفصل الاجتماعي، وبطاقات المستجدين.