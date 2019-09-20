"الإصلاح الزراعي": ندعم الدولة في حربها الشرسة ضد الإرهاب

كتب - أحمد مسعد:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اليوم الجمعة، بيان دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشرطة، في الحرب الشرسة ضد الإرهاب.

وذكرت الهيئة في البيان، أنه حفاظًا على الوطن ومقدراته ضد الحملات الشرسة لتشويه مؤسسات الدولة ورموزها فإن مجلس إدارة الهيئة وأعضاءه وجموع الزراعيين يؤكدون تأييدهم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة، ودعمهم الكامل للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في الحرب ضد الإرهاب والمؤامرات التى تستهدف النيل من أمن وسلامة البلاد.

وأكد المجلس، صمود الشعب المصري بكافة أطيافه وصلابة جبهتنا الوطنية والعزم على تنفيذ مشروعاتنا القومية لتحقيق الأهداف الوطنية دعمًا لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية بقائدها حفاظًا على مكتسبات شعبنا التي حققها ويحققها بسواعد أبنائه الشرفاء وجنوده البواسل ودماء الشهداء الطاهرة على أرض مصر عبر مسيرته النضالية ضد قوى الشر والإرهاب.