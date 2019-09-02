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حدث في 8 ساعات| خطة إنقاذ الدلتا من الغرق.. وانخفاض أسعار الدواجن

05:30 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
حدث في 8 ساعات| خطة إنقاذ الدلتا من الغرق.. وانخفاض أسعار الدواجن

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إعلان موعد تسليم أول شقق بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وإعلان خطة "حماية الشواطئ" للساحل البحري.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية.

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