​وزير الإسكان: طرح عدد كبير من الأراضي والشقق بمختلف أنواعها خلال سبتمبر الجاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية، وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، بالمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير خلال كلمته بمعرض، "The Big 5 construct Egypt"، أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من حوالي 7% إلى حوالى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ أيضاً شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية).

وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 105 آلاف سكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وجارٍ تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى حوالى 165 ألف وحدة، بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط (دار مصر – سكن مصر – JANNA).

وأكد الوزير أنه ولأول مرة في مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وستكون معدلات التنمية في الفترة القادمة أكبر مما تم في الفترة الماضية، موضحاً أنه تم وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضي بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.