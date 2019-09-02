بتخفيض 30%.. معرض "أهلا مدارس" يفتح أبوابه للجمهور

كتب- محمد سامي:

فتح معرض "أهلاً مدارس"، المقام بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، أبوابه للجمهورمن الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساء، حتى يوم 8 من سبتمبر الجاري، ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وكذلك توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الشركات الأخرى بسعر الجملة.

كان وزير التموين افتتح مساء أمس الأحد معرض "أهلا مدارس" ويتضمن كل مستلزمات المدارس والشنط المدرسية بتخفيض لا تقل عن 30%؛ لتخفيف العبء على المواطنين.

كما تطلق وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة القوافل المتنقلة لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في العديد من المناطق خاصة الأولى بالرعاية، وكذلك المناطق الشعبية.