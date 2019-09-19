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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى السلام ببورسعيد

06:37 م الخميس 19 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى السلام ببورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس مستشفى السلام بورسعيد (بورسعيد العام سابقًا).

واستمع "مدبولي" خلال جولته، إلى شرح تفصيلي للمستشفى، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى يتكون من 5 مبان، تضم مبنى العيادات الخارجية وبه 13 عيادة متخصصة، ومبنى آخر يضم أقسام العناية وبها 11 سريرًا، والإقامة الداخلية وبها، 21 سريرًا.

كما تضم الحضانة 34 سريرًا، وغرفة عناية الأطفال وبها 14 سريرًا، إلى جانب قسم الحروق وبه 7 أسرة عناية، و21 سريرًا داخليًا، كما تشمل مبان للعلاج الطبيعي والخدمات وبه 4 غرف عمليات، ومخزن، ومبنى تحت التطوير.

مستشفى بورسعيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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