بوابة إلكترونية.. كيف تقضي التموين على أزمة التظلم من الحذف بالبطاقات؟

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، استقبال تظلمات المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

ويأتي الإجراء الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، بناءً على قرار وزير التموين استجابة لمناشدة عدد كبير من الأسر ممن تم حذفهم فى المرحلة الرابعة .

للتعرف على خطوات التظلم من الحذف ضمن المرحلة الرابعة اضغط هنا

يفتح قرار الوزير يفتح تساؤلًا حول من يرغبون في التظلم بالمراحل الثلاث الأولى، ولا يتيح لهم الموقع التظلم مرة أخرى، بالإضافة لمطالبات البعض ممن تم حذفهم لانطباق محددات الدعم عليهم، ثم تغييرت الظروف وأصبحوا مستحقين للدعم مرة أخرى.

وزارة التموين انتهت من حل نهائي لهذا الأمر واستقرت على إطلاق بوابة إلكترونية جديدة خلال شهرين، تحت اسم بوابة "تموين مصر"؛ لتكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم تظلمهم، وتحديث بيانتهم بشكل دائم لمطابقتها باستمرار مع محددات الدعم التى تقرها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء حسبما صرح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لمصراوي.

وأضاف مدكور أن المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية يستطيع التعامل مع تلك البوابة بعد التأكد إلكترونياً من هويته، ويضع المواطن بإرادته الكاملة بياناته على هذه البوابة، مثل عدد أفرد أسرته وراتبه أو معاشه ومعدل إنفاقه الشهري وأملاكه وما إذا كان يمتلك سيارة أما لا، وتعد هذه البيانات بمثابة إقرار الذمة المالية وبناء عليه تطابق الوزارة ما ملأه المواطن بمحددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية، وإن كان تم حذفه فى أي مرحلة من المراحل ولا يستطيع التظلم ولا تنطبق عليه المحددات سيعود مرة أخرى لبطاقة التموين .

وكشف مصراوي منذ يومين عبر مصدرين حكوميين عن محددات دعم جديدة للمرحلة الخامسة تضم الحصول على معاش حكومي 4500 جنيه أو السفر خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر .

للتعرف على محددات دعم المرحلة الخامسة اضغط هنا

وأضاف أن ما يذكره المواطن تعتد الحكومة به وتعتبره صحيحا لكن سيتم مراجعته بشكل دائم بقاعدة البيانات الموحدة والتي تشرف عليها الرقابة الإدارية.

ونصح مستشار وزير التموين، المواطنين عند تفعيل البوابة الإلكترونية للتموين بتحري الدقة عند تسجيل بيانات الاستمارة؛ محذرًا: "من يثبت عدم صحة بياناته التي دونها بيده سيتعرض لعقوبات قد تصل للحبس".

وأوضح أن الهدف من البوابة مراجعة بيانات المواطن وإذا ثبت صحتها يتم قبول تظلمه، وفي هذه الحالة يكون المسئول عن بياناته وعليه تحديثها بما يتوافق مع محددات الدعم.