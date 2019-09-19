اليوم.. التموين تستقبل طلبات التظلم على الحذف من دعم البطاقات

كتب - محمد سامي:

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تظلمات المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين. وهو الإجراء الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

يأتي قرار وزير التموين تلبيةً لأفراد الأسرة المصرية. ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي خطوات تقديم التظلم:

- تسجيل الدخول على لينك موقع دعم مصر من هنا

- اكتب بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

- يفتح الموقع لك شاشة تقديم طلب التظلم متضمنة التعديل أو التحديث.

- عليك ملء كافة بيانات طلب التظلم.

- تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم، وهي "صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم".

كان اللواء مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب - وزارة الإنتاج الحربي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

جدير بالذكر أنه في حالة حذف بطاقة التموين، يتم التقديم على بطاقة تموينية جديدة على نفس الموقع.

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